Происшествия 23 марта 2026 11:26

В Казани полицейские поймали мужчину с 19 свертками мефедрона

В столице Татарстана полицейские поймали 46-летнего мужчину с 19 свертками мефедрона. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Казани.

Оперативники получили информацию о возможном сбыте запрещенных веществ. После проверки этих сведений мужчину задержали с 19 свертками «синтетики». Экспертиза установила, что это мефедрон общей массой 15 гр.

В его квартире прошел обыск, в ходе которого наркополицейскими был изъят пластиковый контейнер с порошкообразным веществом. На месте также были обнаружены электронные весы и упаковочные материалы.

Суд отправил мужчину под стражу. В отношении него возбуждено уголовное дело.

#закладчики наркотиков #Уголовное дело
