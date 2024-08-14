В Казани полицейские поймали и оштрафовали 16-летнего питбайкера без прав

Во время плановой проверки сотрудники дорожно-патрульной службы ГИБДД Казани остановили в Советском районе города 16-летнего юношу за рулем питбайка, который двигался по общественной дороге, сообщили в ведомстве.

Подросток не имел необходимых прав на управление транспортным средством, а за данный проступок законодательством предусмотрена административная ответственность.

В результате инцидента на молодого человека был составлен протокол о правонарушении, который предусматривает наказание в виде штрафа в размере 15 000 рублей за управление транспортным средством без соответствующего разрешения.