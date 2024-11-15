В Казани полицейские поймали 17-летнего курьера мошенников

В Казани полицейские поймали 17-летнего подростка, выполнявшего роль курьера мошенников. На счету подозреваемого три эпизода, совершенных в Казани, Набережных Челнах и Елабуге. Общая сумма причиненного ущерба составила 3 миллиона рублей, сообщает пресс-служба МВД по РТ.

Одно из преступлений произошло в начале ноября в отношении 87-летней пенсионерки. Мошенники использовали привычную схему. Женщине сообщили, что ее сын попал в ДТП, и попросили подготовить деньги. Пенсионерка передала необходимую сумму через одного из участников аферы. Таким же способом были обмануты еще две пожилые женщины, живущие в разных городах Татарстана.

Полицейские быстро задержали подозреваемого. Свою вину 17-летний молодой человек признал полностью. Он сообщил, что за участие в махинациях получал определенный процент от украденной суммы.

Сейчас проводятся все необходимые следственные мероприятия. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.