В Казани полицейские подарили автокресло семье, которой ранее помогли доехать до роддома

25 июля поздно вечером к инспекторам ГИБДД на посту полиции «Малиновка» обратился 36-летний водитель иномарки. Он сказал, что в салоне его машины сидит его жена – у нее начались схватки. И мужчина попросил автоинспекторов помочь сопроводить их до больницы.

Капитан полиции Ильнар Данилов сразу же сообщил о случившемся в дежурную часть, после чего сопроводил автомобиль с роженицей до роддома. Благодаря действиям стражей порядка женщину вовремя доставили в больницу.

Несколько дней спустя сотрудники Госавтоинспекции Казани навестили в роддоме молодую семью, поздравили с рождением ребенка и вместе с ГБУ «БДД» подарили им детскую автолюльку.