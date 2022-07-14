В Казани полицейские нашли у студентки почти 400 г наркотиков

Сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков МВД по РТ задержали 19-летнюю студентку из Казани. Девушку подозревают в незаконном обороте наркотиков.

При досмотре у студентки нашли 179 грамм мефедрона, а в ее телефоне обнаружены карты с точками предположительных тайников и другая информация. Об этом сообщает пресс-служба МВД по РТ.

Во время обыска в квартире девушки стражи порядка нашли еще 195 грамм мефедрона, 1,5 грамма наркотика PVP, а также упаковка и иные приспособления для фасовки и сбыта наркотиков. Общий вес изъятых наркотиков составил 375,2 грамма.

В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

