В Казани полицейские нашли подростков-экстремалов, которые забрались на Миллениум

Полицейские Казани нашли подростков, которые поднялись на опасную высоту на мосту Миллениум. Об этом сообщает пресс-служба УМВД Казани.

Ранее в соцсетях распространилась видеозапись, на которой неизвестные поднялись на опасную высоту буквы «М» моста Миллениум. Выяснилось, что таким образом двое 14-летних казанцев решили посмотреть на виды столицы Татарстана с высоты. Личности подростков уже установлены.

«В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего», – добавили в УМВД.