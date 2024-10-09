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Происшествия 9 октября 2024 08:27

В Казани полицейские нашли подростков-экстремалов, которые забрались на Миллениум

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Полицейские Казани нашли подростков, которые поднялись на опасную высоту на мосту Миллениум. Об этом сообщает пресс-служба УМВД Казани.

Ранее в соцсетях распространилась видеозапись, на которой неизвестные поднялись на опасную высоту буквы «М» моста Миллениум. Выяснилось, что таким образом двое 14-летних казанцев решили посмотреть на виды столицы Татарстана с высоты. Личности подростков уже установлены.

«В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего», – добавили в УМВД.

#подростки #умвд рф по казани
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