Происшествия 18 января 2026 19:49

В Казани полицейские нашли подростка, о похищении которого писали в соцсетях

В Казани полицейские нашли 14‑летнего подростка после сообщений в соцсетях о том, что его якобы насильно посадили в машину и увезли неизвестные. Выяснилось, что мальчик не был похищен.

Как сообщили «Татар-информу» в пресс-службе МВД по РТ, в первой половине дня подросток самостоятельно сел в автомобиль такси и уехал, чтобы купить мотоцикл. Родителей о своей поездке он не предупредил.

Полицейские установили маршрут такси, нашли подростка и передали его родителям.

«Никаких противоправных действий в отношении несовершеннолетнего ребенка не совершалось», – подчеркнули в ведомстве.

#Казань #полиция
