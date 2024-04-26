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В Казани полицейские нашли наркотики у водителя и пассажира каршерингового авто
Накануне в Казани полицейские нашли у водителя и пассажира каршеринга пакетики с наркотиками.
Как сообщили «Татар-информу» в пресс-службе УМВД Казани, водитель и пассажир «Belgee» заметно нервничали в присутствии стражей порядка.
У водителя был обнаружен нож, в ручке которого находился зип-пакет с порошкообразным веществом светлого цвета. Один из пассажиров попытался скинуть на землю сверток зеленого цвета с неизвестным веществом.
Изъятое вещество в настоящее время направлено на экспертизу. Задержанных доставили в отдел полиции, проводится проверка.
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