В Казани полицейские нашли наркотики у водителя и пассажира каршерингового авто

Накануне в Казани полицейские нашли у водителя и пассажира каршеринга пакетики с наркотиками.

Как сообщили «Татар-информу» в пресс-службе УМВД Казани, водитель и пассажир «Belgee» заметно нервничали в присутствии стражей порядка.

У водителя был обнаружен нож, в ручке которого находился зип-пакет с порошкообразным веществом светлого цвета. Один из пассажиров попытался скинуть на землю сверток зеленого цвета с неизвестным веществом.

Изъятое вещество в настоящее время направлено на экспертизу. Задержанных доставили в отдел полиции, проводится проверка.