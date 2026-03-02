news_header_top
Происшествия 2 марта 2026 08:17

В Казани полицейские наказали отца, привязавшего ребенка в ходунках к перилам ТЦ

В Казани полицейские привлекли к ответственности отца, привязавшего маленькую девочку в ходунках к перилам торгового центра. На опубликованной ранее в соцсетях видеозаписи видно, что ребенок находился один, без присмотра взрослых.

Как сообщили «Татар-информу» в пресс-службе МВД по РТ, девочку оставил ее отец, который в этот момент работал неподалеку.

По итогам проверки мужчину привлекли к административной ответственности по статье «Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних».

#полиция #проверка #МВД по РТ
