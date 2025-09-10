news_header_top
Происшествия 10 сентября 2025 14:09

В Казани полицейские начали проверку после жалоб на постояльцев хостела на Адмиралтейской

В Казани сотрудники полиции начали проверку после жалоб в соцсетях на постояльцев хостела на Адмиралтейской улице. Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе УМВД России по Казани.

По словам горожан, здание признано аварийным. Тем не менее в нем располагается хостел, постояльцы которого, по утверждениям местных жителей, нередко устраивают пьяные драки.

«По факту обращений жителей одного из домов в Кировском районе сотрудниками отдела полиции "Зареченский" проводится проверка», – рассказали в ведомстве. По ее результатам будет принято процессуальное решение.

#полиция #проверка
