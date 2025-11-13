В Казани полицейские начали проверку после видео, где водитель избивает пассажира

В соцсетях появилось видео дорожного конфликта в Советском районе Казани. По словам очевидцев, водитель Kia избил пассажира, который не заплатил за поездку. Автомобилист повалил мужчину и нанес несколько ударов, после чего сел в машину и уехал.

Ролик попал в поле зрения правоохранителей, которые начали проверку.

«В настоящее время проводится проверка всех обстоятельств инцидента. По ее результатам будет принято процессуальное решение», – сообщили «Татар-информу» в пресс-службе УМВД России по Казани.