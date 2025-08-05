В Казани полицейские начали проверку после приставаний кассира магазина к школьнице

В Казани полицейские начали проверку после приставаний к 12-летней школьнице. Об этом «Татар-информу» рассказали в пресс-службе МВД по РТ.

Родители девочки обратились в правоохранительные органы и сообщили, что к их дочери приставал кассир продуктового магазина на Проспекте Победы.

По словам девочки, в июне она познакомилась с сотрудником магазина, где обычно покупала воду. Иногда они переписывались в соцсетях, при этом она сообщила ему о своем возрасте. Во время очередного визита в магазин кассир коснулся ее ноги в районе бедра. Отодвинув его руку, девочка вышла из магазина.

Личность молодого человека установлена. Им оказался 22-летний казанец.

«В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По итогам проверки материалы будут направлены в следственные органы СК РФ по РТ для принятия процессуального решения», – сообщили в пресс-службе МВД по РТ.