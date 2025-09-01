news_header_top
Происшествия 1 сентября 2025 17:45

В Казани полицейские начали проверку после конфликта молодых людей на Спартаковской

Минувшей ночью на Спартаковской улице в Казани произошел конфликт между группой молодых людей. По словам очевидцев, один из мужчин бросил горящую сигарету в сторону женщины. После того как ему сделали замечание, он и его, предположительно нетрезвые, спутники начали вести себя агрессивно – грубили и вступили в словесную перепалку, рассказали «Татар-информу» очевидцы. На место происшествия были вызваны сотрудники полиции.

Как сообщили агентству в пресс-службе УМВД Казани, в полицию поступило сообщение о том, что на одной из улиц в Приволжском районе между молодыми людьми произошел конфликт. В настоящее время полицейские устанавливают участников инцидента.

«Проводится проверка, по результату которой будет принято процессуальное решение», – добавили в ведомстве.

