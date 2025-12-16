В Казани полицейские начали проверку после драки мужчины с подростками

В Казани полиция разбирается в обстоятельствах конфликта между 58-летним мужчиной и подростками.

По данным из соцсетей, инцидент произошел накануне. Спор начался из‑за навязчивых вопросов, после чего подростки распылили в мужчину перцовый баллончик и нанесли ему удар. По словам автора публикации, все участники могли находиться в состоянии опьянения, а сам мужчина якобы скончался от травм и являлся военнослужащим, который должен был отправиться на СВО на следующий день.

Однако эти сведения не подтвердились. Как сообщили «Татар-информу» в пресс-службе УМВД России по Казани, личность мужчины установлена, информация о его смерти не соответствует действительности. Он жив, а обстоятельства произошедшего уточняются. Ведомством организована проверка.

Кроме того, по данным «Татар-информа», сведения о том, что мужчина был военным, также не нашли подтверждения.