В Казани полицейские изъяли 4 тысячи литров фальсифицированной водки

Сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Казани пресекли канал поставки фальсифицированного алкоголя, сообщили в пресс-службе ведомства.

Оперативники выяснили, что в одном из гаражей ГСК в Казани индивидуальным предпринимателям продали 40 пятилитровых емкостей с алкоголем на 28 тысяч рублей. При этом продажа проходила без соответствующих документов и лицензий.

Во время осмотра места происшествия правоохранители обнаружили и изъяли 200 картонных коробок, в которых находилось порядка 4000 литров предположительно водки.



В настоящее время изъятая продукция направлена на экспертизу, по результатам которой будет принято процессуальное решение.