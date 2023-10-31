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Новости Татарстана и Казани
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В Казани полицейские изъяли 4 тысячи литров фальсифицированной водки
Сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Казани пресекли канал поставки фальсифицированного алкоголя, сообщили в пресс-службе ведомства.
Оперативники выяснили, что в одном из гаражей ГСК в Казани индивидуальным предпринимателям продали 40 пятилитровых емкостей с алкоголем на 28 тысяч рублей. При этом продажа проходила без соответствующих документов и лицензий.
Во время осмотра места происшествия правоохранители обнаружили и изъяли 200 картонных коробок, в которых находилось порядка 4000 литров предположительно водки.
В настоящее время изъятая продукция направлена на экспертизу, по результатам которой будет принято процессуальное решение.
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