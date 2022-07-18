В Казани полицейские ищут злоумышленника, который разбил стекла у семи авто

Заявление в полицию поступило в минувшие выходные сразу от семерых жителей Казани. Они сообщили, что неизвестный разбил стекла на их машинах, сообщили «Татар-информу» в пресс-службе УМВД России по Казани.

Инцидент произошел в минувшую субботу во дворе одного из домов по улице Рауиса Гареева. Злоумышленник побил стекла у машин.

Сейчас полицейские опрашивают возможных свидетелей происшествия. Кроме того, изъяты записи с уличных камер видеонаблюдения. Стражи порядка продолжают поиски причастных к порче автомобилей.

