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Ру Тат
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Происшествия
18 июля 2022  09:31
Полина Шевчук

В Казани полицейские ищут злоумышленника, который разбил стекла у семи авто

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Заявление в полицию поступило в минувшие выходные сразу от семерых жителей Казани. Они сообщили, что неизвестный разбил стекла на их машинах, сообщили «Татар-информу» в пресс-службе УМВД России по Казани.

Инцидент произошел в минувшую субботу во дворе одного из домов по улице Рауиса Гареева. Злоумышленник побил стекла у машин.

Сейчас полицейские опрашивают возможных свидетелей происшествия. Кроме того, изъяты записи с уличных камер видеонаблюдения. Стражи порядка продолжают поиски причастных к порче автомобилей.
 

#вандализм #УМВД России по г.Казани
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