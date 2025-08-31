В Казани полицейские ищут участников драки на Сафиуллина

Сегодня в соцсетях появилось видео конфликта в Казани нескольких мужчин, который закончился дракой. Потасовка, по словам автора видео, была на улице Сафиуллина.

Как сообщили «Татар-информу» в пресс-службе УМВД Казани, полицейские проводят оперативно-разыскные мероприятия для установления участников инцидента.

«По данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение», – добавили в пресс-службе ведомства.