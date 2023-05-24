В Казани полицейские ищут того, кто расстрелял из травмата мужчину на Тунакова

Накануне в соцсетях появилась информация о том, что в Московском районе Казани очевидцы услышали выстрелы. Мужчина, в которого стреляли, звал на помощь, просил вызвать скорую.

Как стало известно «Татар-информу», во дворе дома на улице Тунакова неизвестный ранил мужчину несколькими выстрелами, предположительно, из травматического оружия.

46-летнего пострадавшего мужчину госпитализировали.

В настоящее время полицейские проводят необходимые мероприятия для поиска стрелявшего: изучаются видеозаписи, опрашиваются очевидцы. Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе УМВД Казани.