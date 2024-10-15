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Происшествия 15 октября 2024 21:19

В Казани полицейские ищут ограбившего ювелирный магазин

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В Казани полицейские ищут ограбившего ювелирный магазин на улице Декабристов.

Как сообщили «Татар-информу» в УМВД России по Казани, из магазина вынесли золото на сумму около 200 тысяч рублей.

Как сообщили в ведомстве, сейчас на месте преступления работают полицейские и устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Ведется розыск подозреваемого.

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