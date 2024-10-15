Спецпроекты
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
В Казани полицейские ищут ограбившего ювелирный магазин
В Казани полицейские ищут ограбившего ювелирный магазин на улице Декабристов.
Как сообщили «Татар-информу» в УМВД России по Казани, из магазина вынесли золото на сумму около 200 тысяч рублей.
Как сообщили в ведомстве, сейчас на месте преступления работают полицейские и устанавливают все обстоятельства произошедшего.
Ведется розыск подозреваемого.
Следите за происшествиями в республике в Telegram-канале «Происшествия Татарстан»: @tatarstansos
Только здесь самая проверенная информация от официальных и надежных источников