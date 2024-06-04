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Культура 4 июня 2024 13:14

В Казани покажут свадебные церемонии разных народов

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В казанском парке имени Горького 3 июля будут показаны свадебные обряды народов, проживающих на территории Татарстана. Проект носит название «Древо жизни». Об этом на брифинге в Кабмине РТ сообщила заместитель руководителя исполкома города Гузель Сагитова.

«В парке Горького мы проведем мероприятие, посвященное свадебным обрядам. Каждый народ покажет свои традиции. Для этого мы специально подготавливаем специалистов. Организуем даже специальный образовательный семинар», — рассказала она.

Мероприятие пройдет в рамках Года семьи, объявленного Президентом России Владимиром Путиным.

#Год семьи #свадьба
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