В Казани покажут спектакли в жанре клоунады и организуют другие мероприятия

В Казанском Кремле 8-10 августа проведут несколько бесплатных мероприятий: от спектаклей до кинопоказов под открытым небом.

Как сообщила пресс-служба мэрии города, в пятницу, 8 августа, во дворе Присутственных мест Казанского Кремля покажут спектакль в жанре клоунады «Сундук Абики» в исполнении мультижанрового артиста Руслана Риманаса. Начнется представление в 18:00. В тот же день и в том же месте в 20:30 покажут документальный фильм «Танцуй в Углу». Эта картина расскажет про танцоров с инвалидностью.

В субботу, 9 августа, жители и гости города снова смогут увидеть представление Риманаса в том же дворе Присутственных мест, но спектакль начнется уже в 15:00 и 17:00. Также в этот день на площади около мечети Кул Шариф организуют хореографический мастер-класс «В ритме татарского танца». Начало - в 14:00, 15:00 и 16:00.

Субботним вечером в том же дворе покажут мультфильм «Великолепная пятерка» про бездомных животных, которые ищут похищенную вещь известной балерины. Желающие смогут увидеть мультик в 20:30. Показ пройдет под открытым небом.

В воскресенье, 10 августа, состоится другой спектакль клоуна Риманаса под названием «Клоун Ку. Необыкновенное представление», но в том же жанре клоунады. Представление начнется в 15:00 и 17:00 во дворе Присутственных мест.

Поучаствовать сможет любой желающий. Вход на мероприятия свободный.