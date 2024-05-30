В Казани покажут спектакль «Вальс на 2/4» в честь участников спецоперации

Фото: пресс-служба Всероссийского комитета поддержки Путина

В Национальной библиотеке Татарстана 3 июня состоится показ спектакля «Вальс на 2/4» в честь участников специальной военной операции и членов их семей. Об этом «Татар-информу» сообщили в Татарстанском отделении Всероссийского комитета поддержки Путина, которое и организует мероприятие.

В этот же день состоится открытие всероссийской фотовыставки «День героев СВО», приуроченное ко Дню защиты детей, который отмечается 1 июня. Выставка позднее получит дополнение в виде публикации книги о женах и матерях участников спецоперации, включающей истории и подвиги как погибших, так и живых военных. Книга создается при поддержке Союза офицерских жен РТ.

Помимо театрального представления и фотовыставки гостей мероприятия ждут выступления артистов эстрады и творческих коллективов. При этом для детей участников спецоперации подготовлена специальная анимационная программа и торжественное вручение подарков. По расчетам инициаторов, к событию присоединятся около 200 человек.

По словам организаторов мероприятия, пьеса «Вальс на 2/4» написана Антоном Непомнящим по мотивам событий, случившихся в августе 2015 года в Донбассе. Проект реализован при непосредственном участии и поддержке ветеранов спецоперации (это один из первых спектаклей, поставленных в России на эту тему).

Режиссером выступил тот же Антон Непомнящий. Премьера состоялась 24 августа 2023 года на сцене ФЦ «Москва». Постановка, по оценке создателей, вызвала большой резонанс среди как обычной публики, так и участников боевых действий. В спектакле задействованы актеры московских театров Григорий Данцигер и Маруся Бережная.

Специальная военная операция (СВО) проводится с 24 февраля 2022 года по инициативе Президента РФ Владимира Путина. Власти страны не раз заявляли, что она будет продолжаться вплоть до достижения поставленных целей, среди которых называется обеспечение безопасности самой России.