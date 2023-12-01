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Культура 1 декабря 2023 12:21

В Казани покажут совместную выставку музеев России, посвященную Максиму Горькому

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В Казани пройдет совместная выставка музеев Нижнего Новгорода, Москвы и столицы РТ, посвященная писателю Максиму Горькому.

На культурном мероприятии под названием «Горький… и другие» покажут свыше 300 экспонатов, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Национального музея РТ. Среди них: мемориальные предметы, личные вещи писателя и членов его семьи, сохраненные, а впоследствии переданные в музеи его потомками, друзьями и знакомыми.

Первый день выставки - 7 декабря. Место выставки - Музей Горького и Шаляпина – филиал Национального музея Татарстана. Уточняется, что коллекции ведущих горьковских музеев РФ объединят впервые на данном межмузейном проекте.

Выставка проходит в год 155-летия писателя. Проект стартовал 22 сентября в Ростове-на-Дону в Шолохов-центре - филиале Государственного музея-заповедника М. А. Шолохова и продлится до 28 марта 2024 года.

#выставка #музеи #Казань #максим горький
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