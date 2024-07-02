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В Казани покажут «Ревизора» московского театра Олега Табакова
Московский театр Олега Табакова 3 июля покажет в Казани спектакль «Ревизор». Также художественный руководитель театра Владимир Машков проведет творческую встречу с профсообществом столицы РТ, а артисты Владислав Миллер, Артур Касимов и Алена Лаптева покажут мастер-классы для обучающихся детских школ искусств, участников школьных театров и кружков.
Помимо этого, будут организованы образовательные встречи для потенциальных абитуриентов театрального колледжа Олега Табакова, сообщает пресс-служба московского театра.
Машков также выразил уверенность в том, что такое сотрудничество поспособствует обоюдному развитию. В результате такого взаимодействия происходит не только общение с творческими людьми, но и достигаются определенные творческие результаты.
«Табакерака» показывает «Ревизора» в разных российских городах в рамках проекта «ТОТ – регионам», который охватывают Пермский край, Татарстан и Кировскую область. В Казани постановку можно посмотреть на сцене театра им. Г. Камала. Спектакли – целевые, на них приглашают представителей разных соцгрупп, в том числе малообеспеченных граждан.
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