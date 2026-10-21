В Казани покажут казахский детективный триллер в рамках Дней казахстанского кино

В кинотеатре «Мир» проходят «Дни казахстанского кино в Казани». В этот раз, в преддверии Дня Республики Казахстан и 35-летия независимости республики, генеральное консульство Казахстана в Казани организовало показы фильмов киноальманаха «Алматы, я люблю тебя», спортивной драмы «Паралимпиец» и детективного триллера «Беркутче».

«В Казахстане качество национального киноискусства растет, и мы хотим продемонстрировать его зарубежному зрителю», – прокомментировал выбор картин генконсул Казахстана в Казани Ерлан Искаков.

На открытии Дней казахстанского кино выступили первый заместитель министра культуры РТ Юлия Адгамова и исполнитель одной из главных ролей в фильме «Паралимпиец» Жалгас Жангазин.

«Нас связывает общность культур, традиций и переплетение судеб. Фильмы, которые будут показаны в рамках Дней казахстанского кино, поднимают темы, которые сегодня волнуют многих, они заставляют задуматься и взглянуть на жизнь другими глазами», – сказала Адгамова.

Показы первых двух картин прошли сегодня, а в пятницу, 23 октября, в кинотеатре «Мир» покажут фильм «Беркутче».

Официальный релиз «Беркутче» состоялся только в сентябре. Сюжет картины рассказывает о беркутчи, охотнике с хищной птицей, который находит в горах тело старшеклассницы. Вместе с молодой сотрудницей полиции из Алматы он пытается раскрыть убийство. Показ картины должен был состояться на прошедшем казанском кинофестивале «Алтын минбар», однако из-за сроков премьеры показ в Казани перенесли на октябрь.