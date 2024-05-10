В Казани покажут документальный фильм о работе татарстанских волонтеров в зоне СВО

В воскресенье, 12 мая, в Казани состоится премьерный показ документального фильма «Около войны». Фильм рассказывает о поездке волонтеров проекта «Ценим Жизнь» в зону спецоперации в ноябре 2023 года.

Как сообщают организаторы, картина о поездке на фронт, о подшефном госпитале, о простых неравнодушных людях и врачах, в чьих силах подарить второй шанс.

В фильме также показана доставка первого стоматологического оборудования на передовой госпиталь, где работают татарстанские врачи. Это первый случай, когда в красную зону доставили стоматологическое оборудование.

Показ фильма состоится в ДК «Химиков» 12 мая в 18:00.

Проект «Ценим Жизнь» – это объединение нескольких волонтерских групп для поддержки военнослужащих, находящихся в зоне проведения СВО