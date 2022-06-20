В Казани показали программу, выигравшую Всероссийскую студвесну для учреждений СПО

Сегодня в Казани прошел гала-концерт фестиваля «Студенческая весна» для учреждений среднего специального образования. Он состоял из двух блоков: в первом была продемонстрирована программа, которую делегация из Татарстана показывала на Всероссийском конкурсе, где заняла первое место. Во втором блоке можно было увидеть лучшие номера отборочного этапа в республике.

«Сегодня мы находимся здесь одной большой дружной студенческой семьей. За учащимися наблюдают директора СПО, за кулисами нервничают сами ребята. Мы вместе с вами творим историю. Мы присутствуем на первой в истории студенческой весне для учреждений среднего профессионального образования в Татарстане. Интересно смотреть, как на сцене выступает будущий повар, токарь или педагог. Здесь собраны таланты и мастера на все руки», — отметил министр по делам молодежи РТ Тимур Сулейманов.

Он подчеркнул, что, занимаясь творчеством, студенты СПО не только выражают свой потенциал в этом, но и повышают престиж рабочих профессий.

В программе, которая была представлена в первом блоке, рассказывалась история гоночной команды, которая стремится к победе. Также основной идеей стала вера в людей и свои мечты.

Второй блок гала-концерта включал в себя лучшие номера отборочных дней Студенческой весны Республики Татарстан, а также награждение лучших в восьми направлениях фестиваля.

«Радует, что наша молодежь горяча и инициативна. Пользуйтесь этим, становитесь людьми, делайте людей вокруг лучше и всегда стремитесь к новому. Нисколько не сомневаюсь, что каждый из вас станет достойным гражданином и патриотом нашей страны и республики», — обратился к студентам замминистра образования и науки РТ Станислав Андреев.

Напомним, с 3 по 8 июня в Челябинске состоялась Российская студенческая весна, где Республика Татарстан заняла 1-е место в общем зачете, обогнав 68 регионов страны.