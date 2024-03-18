В Казани показали обновленный кроссовер Chery Tiggo 4 Pro в честь 18-летия марки в России

Компактный городской кроссовер Chery Tiggo 4 Pro 18 years edition презентовали в Казани.

В конце прошлого года компания Chery отметила 18-летие на российском рынке и представила обновленный кроссовер Tiggo 4 Pro. Автомобиль полюбился молодежи благодаря стильному дизайну и современным технологиям, а также завоевал доверие старшего возраста за счет своего комфорта и надежности.

В специальной версии 18 Years Edition кроссовер стал лучше и технологичнее в каждом аспекте. Компания Chery обновила интерьер, добавила новое оснащение и комплектации, что сделало Tiggo 4 Pro универсальнее и привлекательнее.

Дизайн автомобиля имеет выразительные линии, которые придают ему яркий и выразительный вид. Новый интерьер смарт-кроссовера предлагается в двух вариантах: классический черный салон и новое стильное сочетание белого и черного. Для отделки салона использованы высококачественные материалы.

Несмотря на компактные габариты Tiggo 4 Pro, интерьер получился просторным и вместительным, а на заднем ряду с комфортом могут разместиться до трех взрослых пассажиров. Впечатляет не только простор внутри салона, но и объем багажного отсека, который увеличивается в зависимости от положения задних сидений.

Панорамный люк в смарт-кроссовере расширяет пространство, пропуская в салон еще больше солнечного света и впечатлений. Управлять им можно в одно касание. Сдвижная шторка при необходимости изолирует салон от палящего солнца и обеспечит затеняющий эффект на все 100%.

Фото: Альберт Поташев

Цифровая зона управления обновленного Chery Tiggo 4 Pro отражает потребности молодых водителей. Она включает два сдвоенных экрана: широкоформатный тачскрин с улучшенным разрешением и понятными картинками системы кругового обзора, а также цифровую приборку с крупными индикаторами скорости. Парковка не будет трудной, поскольку оценить расстояние помогают направляющие линии, которыми дополнено изображение автомобиля в высоком качестве.

За комфорт водителя отвечает многофункциональный кожаный руль. Его можно настроить в обеих плоскостях, чтобы водитель любого роста комфортно чувствовал себя за рулем обновленного Chery Tiggo 4 Pro. В обновленном автомобиле также продумана система бесключевого доступа. Кроссовер автоматически разблокирует замки, когда вы подойдете к нему с ключом-транспондером, а двигатель запускается кнопкой.

Ощущение безопасности дает ряд передовых технологий: система автономного экстренного торможения, мониторинг слепых зон, автоматическое переключение ближнего и дальнего света, который облегчит вождение ночью. Водители оценят многофункциональные модули с кнопками управления мультимедиа, бортовым компьютером, Bluetooth и круиз-контролем. Адаптивный круиз-контроль автоматически поддерживает скорость и расстояние до впереди идущего автомобиля на трассе.

Невозможно представить современного человека без гаджетов, поэтому в кроссовере предусмотрели необходимое число USB-портов с функцией быстрой зарядки. Есть система беспроводной зарядки Charge Pal с мощностью 15 Вт, которая удобно расположена на центральной консоли. Статус подзарядки отображается на центральном экране управления. Если пассажир оставит телефон при выходе из автомобиля, то прозвучит сигнал-напоминание.

Стильный, динамичный и вместительный — это всё про новый Chery Tiggo 4 Pro 18 years edition, который влюбляет в себя молодых людей и старшее поколение. После обновления китайский кроссовер стал еще привлекательнее внешне, технологичнее и комфортнее. Оценить это теперь могут и жители Татарстана.

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