СВО 9 декабря 2025 14:43

В Казани показали фильм «Наследники Победы», посвященный защитникам Отечества

В Татарском государственном академическом театре имени Камала прошла премьера документального фильма «Наследники Победы», посвященного героям Отечества и памяти Великой Победы.

Фильм создан командой ГТРК «Татарстан» и презентован Республиканским агентством «Татмедиа».

Главным героем фильма стал ветеран СВО из Татарстана и участник программы «Батырлар» Денис Балмышев. Он вырос на рассказах о подвигах своих прадедов и участников Великой Отечественной войны. Когда началась спецоперация, он не мог остаться в стороне и отправился защищать Родину.

После тяжелого ранения Денис вернулся домой, работает на заводе, продолжает служить на благо страны, но уже в качестве участника программы.

«Год Защитника Отечества прошел для меня очень ярко, много событий провели, приглашали на мероприятия. Самое значимое — участие в проекте «Батырлар». Очень нравится учиться, получать новые знания и навыки», – отмечает Денис.

Вторая часть картины «Наследники Победы» посвящена истории Татарстана в Год Защитника Отечества и 80-летию Великой Победы.

Для отражения связи поколений, а именно «встречи» бойца СВО со своим прадедом — ветераном Великой Отечественной войны, авторы обратились к возможностям искусственного интеллекта.

