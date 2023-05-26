В Казани пока не планируется продолжать благоустройство набережной Кабана

Работы по благоустройству набережной озера Кабан со стороны здания «Нэфис Косметикс» в Казани пока проводить не планируется. В мэрии пояснили, что для перехода к этому этапу требуется завершить реконструкцию набережной озера Нижний Кабан, а на данный момент эти работы не выполнены.

О планах властей города относительно территории озера со стороны «Нэфиса» горожане поинтересовались в соцсетях.

«Как сообщает Комитет внешнего благоустройства, для перехода дальше необходимо закончить благоустройство набережной озера Нижний Кабан. Со стороны ул.Марджани этих работ пока не было», – ответили представители мэрии.

Также горожанам напомнили, что до 31 мая продолжается голосование за выбор объектов, которые будут благоустроены в будущем году в приоритетном порядке. «Ориентируются на результаты голосования — потому что есть возможность получить финансирование на эти участки», – добавили в мэрии.

Напомним, проголосовать можно на сайте и в приложении «Услуги РТ», а также на портале. Принять участие могут все жители республики, достигшие 14 лет.