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В Казани пока не планируется продолжать благоустройство набережной Кабана
Работы по благоустройству набережной озера Кабан со стороны здания «Нэфис Косметикс» в Казани пока проводить не планируется. В мэрии пояснили, что для перехода к этому этапу требуется завершить реконструкцию набережной озера Нижний Кабан, а на данный момент эти работы не выполнены.
О планах властей города относительно территории озера со стороны «Нэфиса» горожане поинтересовались в соцсетях.
«Как сообщает Комитет внешнего благоустройства, для перехода дальше необходимо закончить благоустройство набережной озера Нижний Кабан. Со стороны ул.Марджани этих работ пока не было», – ответили представители мэрии.
Также горожанам напомнили, что до 31 мая продолжается голосование за выбор объектов, которые будут благоустроены в будущем году в приоритетном порядке. «Ориентируются на результаты голосования — потому что есть возможность получить финансирование на эти участки», – добавили в мэрии.
Напомним, проголосовать можно на сайте и в приложении «Услуги РТ», а также на портале. Принять участие могут все жители республики, достигшие 14 лет.
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