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Новости Татарстана и Казани
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В Казани поймали закладчика с восемью свертками синтетики
В Казани полицейские задержали подозреваемого в покушении на сбыт синтетических наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба УМВД Казани.
По данным ведомства, в кармане одежды казанца были обнаружены восемь свертков с неизвестным содержимым. Экспертиза установила наличие в них синтетического наркотика «PVP» общей массой более 7 гр.
Кроме того, на месте тайника с закладкой оперативники обнаружили синтетический наркотик «PVP» массой 0,53 гр.
Выяснилось, что ранее казанец уже привлекался к ответственности за совершение наркопреступлений. В настоящее время в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на незаконные производство, сбыт или пересылку наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов <...>». Фигурант заключен под стражу.
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