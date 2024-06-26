В Казани поймали закладчика с восемью свертками синтетики

В Казани полицейские задержали подозреваемого в покушении на сбыт синтетических наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба УМВД Казани.

По данным ведомства, в кармане одежды казанца были обнаружены восемь свертков с неизвестным содержимым. Экспертиза установила наличие в них синтетического наркотика «PVP» общей массой более 7 гр.

Фото: © Пресс-служба УМВД Казани

Кроме того, на месте тайника с закладкой оперативники обнаружили синтетический наркотик «PVP» массой 0,53 гр.

Фото: © Пресс-служба УМВД Казани

Выяснилось, что ранее казанец уже привлекался к ответственности за совершение наркопреступлений. В настоящее время в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на незаконные производство, сбыт или пересылку наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов <...>». Фигурант заключен под стражу.