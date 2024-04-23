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Новости Татарстана и Казани
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В Казани поймали закладчика из Екатеринбурга с почти 100 граммами синтетики
Полицейские в Казани раскрыли преступление связанное с распространением наркотиков, сообщили в пресс-службе Управления МВД России по Казани.
27-летний уроженец Екатеринбурга был задержан после того, как полиция обнаружила у него 17 свертков с синтетическим наркотиком мефедроном.
В процессе дальнейшего расследования были обнаружены еще 14 закладок с наркотиком в тайниках рядом с местом задержания.
Подозреваемый уже привлекался к уголовной ответственности ранее.
В настоящее время в отношении него возбуждено уголовное дело по статьям о покушении на незаконное производство и сбыт наркотиков в крупном размере. Подозреваемый оставлен под стражей.
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