В Казани поймали юношу, укравшего у бизнесмена смартфоны стоимостью 200 тыс. рублей

Днем на улице Айдарова к бизнесмену, который сидел на скамейке с двумя дорогими телефонами, подошел юноша. Он схватил гаджеты и сбежал. Ущерб от действий злоумышленника превысил 200 тыс. рублей.

На следующий день ночью росгвардейцы получили сигнал, что в центре Казани находится автомобиль «Лада», в котором могут быть причастные к грабежу молодые люди. Стражи порядка отправились по указанному в ориентировке адресу и заметили у одного из домов по улице Пушкина разыскиваемую легковушку. Внутри авто находились четверо юношей. Один из них – 19-летний казанец – полностью подходил под описание злоумышленника, похитившего дорогие смартфоны.

Всех четверых юношей задержали и доставили в отдел полиции для дальнейших разбирательств. Возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж».

