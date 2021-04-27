news_header_top_970_100
В Татарстане на дорожные работы планируется направить более 37 млрд рублей
В Татарстане на дорожные работы планируется направить более 37 млрд рублей
Путин отправит персональные поздравления более 23 тыс. жителей Татарстана
Путин отправит персональные поздравления более 23 тыс. жителей Татарстана
На предпоказе фильма «Девятаев» в Казани выступят Тимур Бекмамбетов и сын Героя СССР
На предпоказе фильма «Девятаев» в Казани выступят Тимур Бекмамбетов и сын Героя СССР
Ру Тат
news_header_bot_970_100
27 апреля 2021  10:50
Полина Шевчук

В Казани поймали юношу, укравшего у бизнесмена смартфоны стоимостью 200 тыс. рублей

news_top_970_100

Днем на улице Айдарова к бизнесмену, который сидел на скамейке с двумя дорогими телефонами, подошел юноша. Он схватил гаджеты и сбежал. Ущерб от действий злоумышленника превысил 200 тыс. рублей.

На следующий день ночью росгвардейцы получили сигнал, что в центре Казани находится автомобиль «Лада», в котором могут быть причастные к грабежу молодые люди. Стражи порядка отправились по указанному в ориентировке адресу и заметили у одного из домов по улице Пушкина разыскиваемую легковушку. Внутри авто находились четверо юношей. Один из них – 19-летний казанец – полностью подходил под описание злоумышленника, похитившего дорогие смартфоны.

Всех четверых юношей задержали и доставили в отдел полиции для дальнейших разбирательств. Возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж».  
 

грабеж росгвардия по рт украл смартфоны
news_right_column_240_400_1
news_right_column_240_400_2
news_bot_970_100
Главное