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Происшествия 25 декабря 2023 12:22

В Казани поймали юного закладчика с 38 свертками синтетики

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В Казани задержан 18-летний молодой человек, подозреваемый в распространении наркотиков.

Как сообщают в УМВД России по Казани, парня задержали возле одного из домов по улице Тунакова. Оперативники в присутствии понятых провели личный досмотр и во внутреннем кармане его куртки обнаружили 38 свертков, обмотанных белой изолентой. Кроме этого, сотрудники обнаружили несколько тайников-закладок, которые казанец уже сделал недалеко от места задержания. Общая масса изъятого составила около 70 грамм мефедрона.

Свою вину он признал полностью. Как оказалось, молодой казанец занялся распространением запрещенных веществ совсем недавно. В его обязанности входила расфасовка наркотиков на мелкие дозы для последующего сбыта.

В итоге молодого человека заключили под стражу, возбуждено уголовное дело.

#закладчики наркотиков
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