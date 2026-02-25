news_header_top
Происшествия 25 февраля 2026 19:26

В Казани поймали вора, укравшего дорогой электробайк у курьера доставки

В Казани поймали вора, укравшего электробайк у курьера.

Как сообщают в МВД по РТ, вечером в середине февраля 27-летний курьер на электровелосипеде вез заказ клиенту в Советском районе. Для того, чтобы передать товар, ему пришлось оставить транспорт у подъезда, однако когда молодой человек вернулся обратно, электробайка стоимостью 70 тысяч рублей уже не было.

Курьер обратился в полицию, которая быстро вычислила вора – им оказался 24-летний парень. Свою вину он признал полностью, с него взяли подписку о невыезде. Электробайк вернули владельцу.

