Происшествия 17 марта 2026 09:49

В Казани поймали водителя с восьмикратным превышением нормы алкоголя в крови

В Казани на Батыршина поймали пьяного водителя с восьмикратным превышением нормы алкоголя в крови.

Как сообщают в Госавтоинспекции города, ночью патруль заметил «Ладу», двигающуюся подозрительно. После остановки выяснилось, что за рулем находился местный житель со стажем вождения 3 года.

Водителю предложили пройти освидетельствование, которое показало, что содержание алкоголя в его крови порядка 1,3 мг/л при норме 0,16 мг/л.

На водителя составили протокол, машину отправили на штрафстоянку.

#гаи #пьяный за рулем #Казань
