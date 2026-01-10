news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Происшествия 10 января 2026 13:45

В Казани поймали водителя, проехавшегося по встречке на улице Копылова

Читайте нас в
Телеграм

В Казани поймали водителя, проехавшегося по полосе встречного движения в Соцгороде. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции города.

Во время наблюдения за соцсетями сотрудники ведомства обнаружили видео, где водитель Renault Duster Ехал по полосе встречного движения в Авиастроительном районе на улице Копылова. Нарушителем оказался казанец 1966 года рождения с водительским стажем в почти 25 лет.

На водителя был составлен протокол об административном нарушении, грозящий лишением прав или штрафом в 5 тысяч рублей.

#гаи #водитель #авиастроительный район
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
Татарские певцы о погибшем в авиакатастрофе Ильясе Гимадутдинове: «Неужели сглазили?»

Татарские певцы о погибшем в авиакатастрофе Ильясе Гимадутдинове: «Неужели сглазили?»

9 января 2026
Отделение СФР по РТ: в 2026 году появится новая семейная выплата

Отделение СФР по РТ: в 2026 году появится новая семейная выплата

9 января 2026