В Казани поймали водителя, перевозившего «Человека-паука» вне кабины авто

В Казани автоинспекторы нашли в социальных сетях видео, на котором водитель автомобиля KIA перевозит пассажира вне кабины машины. При этом молодой человек был одет в костюм Человека-паука.

Инцидент произошел на улице Вишневского. Автоинспекторы установили, что за рулем находился 20-летний житель поселка Высокая Гора. Его вызвали в ГИБДД, где провели профилактическую беседу о важности соблюдения ПДД.

На водителя составили два административных протокола по статьям «Опасное вождение» и «Перевозка пассажиров с нарушением условий перевозки».

Также был установлен пассажир — 19-летний житель Казани. На него также составлен протокол по статье «Нарушение пассажиром правил поведения в транспорте».