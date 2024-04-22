В Казани поймали водителя, который у стен Кремля прокатил друзей на капоте машины

В Казани молодые люди прокатились на капоте и крыше автомобиля. Позже видеозапись появилась в местных телеграм-каналах. Кадры привлекли внимание автоинспекторов.

Сотрудники ведомства установили, что инцидент произошел в минувшую пятницу. Выяснилось, что за рулем Mitsubishi находился 26-летний местный житель.

«Водитель создавал опасность для жизни и здоровья граждан, грубо нарушил требования Правил дорожного движения», – отметили в ведомстве.

В отношении лихача составили четыре протокола.