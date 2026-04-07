В Казани поймали водителя, катавшегося около Кремля с завешенным лобовым стеклом, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в соцсетях.

Видео с нарушением обнаружили сотрудники Госавтоинспекции города во время мониторинга соцсетей. На нем водитель «Лады» ехал по дороге вдоль Казанского Кремля. При этом пассажиры авто сидели не в салоне, а высунулись в проемы для окон. Лобовое стекло было закрыто флагом одной из стран ближнего зарубежья.

Нарушителя быстро установили – им оказался 20-летний парень. На него выписали 6 протоколов, а машину поместили на штрафстоянку. Также выяснилось, что пассажирами машины были 4 подростка. На них составили карточки учета нарушений ПДД и передали сотрудникам по делам несовершеннолетних и по месту учебы. Их родителям также грозит ответственность.