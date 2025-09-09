news_header_top
Происшествия 9 сентября 2025 15:20

В Казани поймали водителя «девятки», проехавшего вдоль стен Казанского Кремля

На днях в социальных сетях распространилось видео, где водитель автомобиля «Лада» 9-й модели без номерных знаков проезжал по пешеходной зоне рядом со стенами Казанского Кремля. Запись привлекла внимание сотрудников Госавтоинспекции.

Позже машина была найдена припаркованной возле дома на улице Ташаяк и отправлена на спецстоянку за нарушение правил остановки, указанных дорожными знаками. Установлено, что автомобилем владеет 23-летний молодой человек.

Автомобилиста пригласили в подразделение ГАИ, где с ним провели беседу о важности соблюдения ПДД. Свою вину парень признал, сообщили «Татар-информу» в пресс-службе УМВД России по Казани.

В отношении водителя составили 64 административных материала: за езду без госномеров, движение по пешеходным зонам, игнорирование дорожных знаков, запрещающих парковку, и 61 протокол за неуплату штрафов в установленный законом срок. Кроме того, его арестовали на трое суток.

#госавтоинспекция #водители #нарушение пдд #штрафы за нарушение пдд
