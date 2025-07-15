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Происшествия 15 июля 2025 14:28

В Казани поймали троих парней, которые украли смартфоны на 150 тысяч

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В Казани полицейские задержали троих парней, которые украли 34 телефона на сумму более 150 тысяч рублей.

Как рассказали в пресс-службе УМВД России по Казани, в конце июня в полицию обратились представители сетевого магазина, расположенного в Советском районе.

Выяснилось, что из магазина неизвестные украли множество смартфонов.

Полицейские задержали парней с поличным во время очередной кражи. Ими оказались трое молодых людей в возрасте 17, 21 и 22 лет. Свою вину они признали полностью.

Телефоны парни сбывали в комиссионные магазины. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Во время следствия молодые люди будут находиться под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

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