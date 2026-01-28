news_header_top
Происшествия 28 января 2026 17:38

В Казани поймали трех новых граждан России, уклонявшихся от армии

Сегодня во время рейда по стройплощадкам Казани сотрудники 384-го военного следственного отдела СК России нашли трех мужчин, недавно получивших гражданство России, однако уклонявшихся от армии и постановки на учет в военкомат.

Всего было проверено девять человек. Тех, у кого нашли нарушения, доставили в районные военкоматы.

«На воинский учет в военных комиссариатах Республики Татарстан в прошлом и текущем году всего поставлены свыше 500 мигрантов, которые приобрели гражданство Российской Федерации. Указанные мероприятия будут продолжены в дальнейшем», – отмечают в ведомстве.

Все желающие сообщить о фактах уклонения от призыва на военную службу, могут позвонить по номеру 8(843)292-15-12, отправить заявление или обратиться лично по адресу г. Казань, ул. Островского, д. 20.

