В Казани поймали шестерых новых граждан России, уклонявшихся от службы в армии

В Казани поймали шестерых новых граждан России, которые не встали на учёт в военкомате.

Как сообщили «Татар-информу» в 384-м военном следственном отделе СК России, сотрудники ведомства провели рейд по стройкам и проверили 31 человека. Среди них выявили 6 нарушителей, которых сразу же доставили в военкоматы.

В ведомстве напоминают, что за уклонение от призыва назначается штраф до 200 тысяч рублей, либо в размере дохода за 18 месяцев. Кроме того, уклонистам грозит лишение свободы на срок до двух лет, арест сроком на полгода и принудительные работы.