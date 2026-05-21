Происшествия 21 мая 2026 14:34

В Казани поймали шестерых новых граждан России, уклонявшихся от службы в армии

В Казани поймали шестерых новых граждан России, которые не встали на учёт в военкомате.

Как сообщили «Татар-информу» в 384-м военном следственном отделе СК России, сотрудники ведомства провели рейд по стройкам и проверили 31 человека. Среди них выявили 6 нарушителей, которых сразу же доставили в военкоматы.

В ведомстве напоминают, что за уклонение от призыва назначается штраф до 200 тысяч рублей, либо в размере дохода за 18 месяцев. Кроме того, уклонистам грозит лишение свободы на срок до двух лет, арест сроком на полгода и принудительные работы.

#военкомат #ск россии #мигранты
«Выбор народа»: в Татарстане стартовало голосование за лучший совет предпринимателей

