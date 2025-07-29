В Казани поймали шестерых новых граждан РФ, которые уклонялись от службы в армии

Сегодня сотрудники 384-го военного следственного отдела по гарнизону СК России совместно с сотрудниками органов внутренних дел провели рейд на казанских стройках и поймали 6 иностранцев с гражданством РФ, которые уклонялись от службы в армии. Их сразу доставили в военные комиссариаты города.

«Указанные мероприятия проводятся 384 военным следственным отделом регулярно на территории Республики Татарстан и Чувашской Республики. В результате проведенной работы на воинский учет в военных комиссариатах Республики Татарстан в прошлом и текущем году всего поставлены свыше 740 мигрантов, которые приобрели гражданство Российской Федерации», – отметили в ведомстве.

Напоминаем, что уклонение от призыва на военную службу карается по статье «Уклонение от прохождения военной и альтернативной гражданской службы». Наказание может включать штраф до 200 тысяч рублей, принудительные работы до двух лет, арест до полугода или лишение свободы до двух лет.