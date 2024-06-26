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В Казани поймали серийного вора, который крал вещи и деньги со строек и офисов
Полиция Казани задержала 40-летнего мужчину, подозреваемого в серии краж из организаций и офисных помещений. Общая сумма ущерба от его действий превысила 1 миллион рублей.
Серия краж началась в начале июня, когда был похищен электроинструмент на сумму 400 тысяч рублей из ремонтируемого помещения в Вахитовском районе. Позже 54-летняя жительница города заявила о пропаже 10 тысяч рублей из своей сумки, оставленной без присмотра в офисе. В течение месяца поступали аналогичные заявления о кражах.
Анализ фактов и записей с камер видеонаблюдения позволил полиции установить, что все преступления совершены одним человеком. Подозреваемый был задержан оперативно-сыскным отделом уголовного розыска УМВД России по Казани.
Задержанным оказался ранее судимый 40-летний житель Казани. Он полностью признал свою вину и рассказал, что преимущественно проникал в помещения со свободным доступом.
В отношении подозреваемого возбуждены уголовные дела о кражах. Ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
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