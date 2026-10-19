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Происшествия 19 октября 2026 12:46

В Казани поймали серийного вора денег и вещей из автомобилей

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37-летнего мужчину задержали в Казани по подозрению в серии краж вещей и денег из салонов авто. Об этом сообщает МВД по РТ.

На кражи пожаловались жильцы одного из ЖК в Приволжском районе. Так, у одного из них ночью из салона иномарки пропали электроинструменты на 10 тыс. Позже в полицию поступил еще ряд сообщений о краже вещей и денег из салонов авто. Общая сумма ущерба по шести фактам превысила 100 тысяч рублей.

Полицейские установили личность и задержали предполагаемого преступника. На допросе он рассказал, что залезал в открытые салоны автомобилей и забирал чужое имущество. Похищенные инструменты он сдавал в комиссионку, а деньги тратил по своему усмотрению. Вину мужчина признал, по фактам краж возбуждены уголовные дела.

Фото: © МВД по РТ

#автовор #кража #МВД по РТ
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