В Казани поймали серийного вора денег и вещей из автомобилей

37-летнего мужчину задержали в Казани по подозрению в серии краж вещей и денег из салонов авто. Об этом сообщает МВД по РТ.

На кражи пожаловались жильцы одного из ЖК в Приволжском районе. Так, у одного из них ночью из салона иномарки пропали электроинструменты на 10 тыс. Позже в полицию поступил еще ряд сообщений о краже вещей и денег из салонов авто. Общая сумма ущерба по шести фактам превысила 100 тысяч рублей.

Полицейские установили личность и задержали предполагаемого преступника. На допросе он рассказал, что залезал в открытые салоны автомобилей и забирал чужое имущество. Похищенные инструменты он сдавал в комиссионку, а деньги тратил по своему усмотрению. Вину мужчина признал, по фактам краж возбуждены уголовные дела.