Фото: 384-й военный следственный отдел СК России

В Казани поймали пятерых новых граждан России, уклонявшихся от службы в армии.

Как сообщили «Татар-информу» в 384-м военном следственном отделе СК России, 12 августа сотрудники ведомства провели рейд по стройкам Казани и проверили 35 человек. Среди них выявили пятерых нарушителей, не вставших воинский учет при получении гражданства РФ. Их доставили в военкоматы.

Все желающие заявить о преступлении, в том числе о фактах уклонения от призыва на военную службу, могут позвонить по номеру 8(843)292-15-12 или обратиться лично в 384 военный следственный отдел по адресу Казань, ул. Островского, д. 20.