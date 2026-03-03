news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Происшествия 3 марта 2026 13:52

В Казани поймали пятерых новых граждан России, прятавшихся от военкомата

Читайте нас в
Телеграм

В Казани поймали пятерых новых граждан России, прятавшихся от военкомата.

Как сообщили «Татар-информу» в 384-м военном следственном отделе СК России, сотрудники ведомства сегодня совершили рейд по стройкам. Был проверен 21 человек и выявлено 5 нарушителей, которых сразу же доставили в военкоматы.

В ведомстве напоминают, что за уклонение от призыва назначается штраф до 200 тысяч рублей, либо в размере дохода за 18 месяцев. Кроме того, уклонистам грозит лишение свободы на срок до двух лет, арест сроком полгода и принудительные работы.

#мигранты #военкомат #ск россии
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
Закрытое небо Востока и отмена рейсов: в ОАЭ застряли до 3 тыс. туристов из Татарстана

Закрытое небо Востока и отмена рейсов: в ОАЭ застряли до 3 тыс. туристов из Татарстана

2 марта 2026
В Татарстане единороссы создали оргкомитет по проведению праймериз

В Татарстане единороссы создали оргкомитет по проведению праймериз

3 марта 2026