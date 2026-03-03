В Казани поймали пятерых новых граждан России, прятавшихся от военкомата.

Как сообщили «Татар-информу» в 384-м военном следственном отделе СК России, сотрудники ведомства сегодня совершили рейд по стройкам. Был проверен 21 человек и выявлено 5 нарушителей, которых сразу же доставили в военкоматы.

В ведомстве напоминают, что за уклонение от призыва назначается штраф до 200 тысяч рублей, либо в размере дохода за 18 месяцев. Кроме того, уклонистам грозит лишение свободы на срок до двух лет, арест сроком полгода и принудительные работы.