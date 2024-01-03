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В Казани поймали подростка за рулем иномарки, пытавшегося сбежать от автоинспекторов
Инцидент произошел накануне в девять вечера.
На улице Кул Гали экипаж ДПС заметил легковушку, который, не доехав до автоинспекторов, начал скрываться задним ходом по дороге с односторонним движением.
В итоге автоинспекторами было организовано преследование. Иномарка остановилась в одном из дворов на Ломжинской, водитель попытался скрыться путем бегства. Однако автоинспекторами удалось поймать беглеца. Им оказался 16-летний подросток, не имеющий права управления.
На нарушителя составили материалы за неподчинение требованиям сотрудников ДПС, опасное вождение и управление автомобилем без права управления по одностороннему движению во встречном направлении.
В свою очередь машину отправили на спецстоянку.
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