В Казани поймали подростка за рулем иномарки, пытавшегося сбежать от автоинспекторов

Инцидент произошел накануне в девять вечера.

На улице Кул Гали экипаж ДПС заметил легковушку, который, не доехав до автоинспекторов, начал скрываться задним ходом по дороге с односторонним движением.

В итоге автоинспекторами было организовано преследование. Иномарка остановилась в одном из дворов на Ломжинской, водитель попытался скрыться путем бегства. Однако автоинспекторами удалось поймать беглеца. Им оказался 16-летний подросток, не имеющий права управления.

На нарушителя составили материалы за неподчинение требованиям сотрудников ДПС, опасное вождение и управление автомобилем без права управления по одностороннему движению во встречном направлении.

В свою очередь машину отправили на спецстоянку.